Лавров заявил, что ОДКБ в отличие от НАТО не претендует на ведущую роль на континенте

По словам главы МИД РФ, ОДКБ не нужно придавать статус блока, противостоящего кому-либо

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не пытается присваивать себе главную роль в Евразии, тогда как Североатлантический альянс ведет себя именно таким образом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте. А НАТО занимается ровно этим", - констатировал он по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников ОДКБ.

Статус блока

Лавров заявил, что ОДКБ не нужно придавать статус блока, противостоящего кому-либо. Так он ответил на вопрос, стоит ли на основе организации формировать блок в противовес НАТО. Лавров напомнил, что много лет назад ОДКБ предлагала Североатлантическому альянсу наладить рабочие контакты по линии секретариатов, соответствующих структур, чтобы повышать доверие, укреплять взаимопонимание и находить решение сложных проблем до того, как они обострятся и будут нести риски для всех.

"Натовцы на несколько обращений, в том числе на официальные письма на эту тему, отвечали высокомерным отказом, что лишний раз подчеркивает неизбывность курса Североатлантического альянса на то, чтобы доминировать, применять исключительно свои собственные так называемые правила, идущие вразрез с международным правом", - заметил глава МИД РФ. "Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается исходя из законных интересов безопасности стран-членов", - подчеркнул он.