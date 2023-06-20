Лавров: если в НАТО говорят, что они против заморозки конфликта на Украине, "пусть воюют"

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в Североатлантическом альянсе (НАТО) говорят, что выступают против заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюют".

"Если НАТО устами [генсека альянса Йенса] Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!" - сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).