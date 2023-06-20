Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Баку и Ереваном

По словам главы МИД, Россия не против, чтобы международные игроки пробовали посредничать между Баку и Ереваном

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию между ними, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, и в том, что делают сейчас Соединенные Штаты, и в том, что делает Европейский союз, мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы Российской Федерации и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, такие действия Запада отражают его стремление "к экспансии на регионы, которые находятся далеко от границ членов НАТО и членов Евросоюза, и это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку".

"Наши партнеры и в Ереване, и в Баку, я надеюсь, это понимают. По крайней мере, мы откровенно обсуждаем с ними происходящее", - сказал Лавров.

"Мы не против того, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве", - заверил он. При этом российский министр предупредил: "Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов, армянского и азербайджанского государств".

Министр отметил, что "достижение договоренностей возможно исключительно в рамках выполнения тех трехсторонних соглашений, которые были подписаны президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении".

Глава МИД РФ напомнил, что основа нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном была заложена благодаря личному вмешательству президента РФ Владимира Путина в ноябре 2020 года, когда было подписано первое трехстороннее заявление о принципах окончательного урегулирования. Лавров также обратил внимание на то, что затем было принято еще несколько трехсторонних заявлений на высшем уровне, которые посвящены различным аспектам тех усилий, который необходимы, чтобы полностью нормализовать ситуацию. "Это касается и разблокирования транспортных, экономических коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, в целом на Южном Кавказе", - уточнил он.