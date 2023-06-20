СФ 21 июня рассмотрит вопрос о парламентском расследовании преступлений Киева против детей

Как ожидается, сопредседателем комиссии со стороны Совфеда станет вице-спикер Галина Карелова

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) на заседании в среду рассмотрит постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования преступных действий Украины в отношении детей. Об этом журналистам во вторник сказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Мы будем рассматривать постановление о проведении парламентского расследования и, соответственно, о создании комиссии. Сегодня это постановление поступило в Совет Федерации", - пояснил Тимченко.

Как ожидается, сопредседателем комиссии со стороны СФ станет вице-спикер Галина Карелова, ее кандидатура была рекомендована во вторник на Совете палаты. В состав также войдут несколько председателей комитетов СФ. Комиссия, согласно закону, будет создана на срок до одного года, результаты расследования будут направлены руководству страны, уточнил Тимченко.

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла соответствующее постановление. В состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер Анна Кузнецова. Как отметил в ходе пленарного заседания спикер палаты Вячеслав Володин, "важно провести это парламентское расследование, чтобы, наконец-то, мир открыл глаза на то, что происходит на Украине, то, что происходило с 2014 года".