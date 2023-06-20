Госдума установила 3 сентября День Победы над милитаристской Японией

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне прошлого года, изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Так, День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, теперь будет официально именоваться как День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, формулировка о победе над милитаристской Японией "должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости".

"С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны", - указывали авторы инициативы, подчеркивая, что нововведение о переименовании дня воинской славы выступает в качестве одной из ответных мер на недружественные действия Японии.