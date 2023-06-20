Лавров сообщил, что Путин ежедневно обсуждает планы восстановления новых территорий

По слова главы МИД РФ, эти планы будут реализованы

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ежедневно в режиме реального времени обсуждает планы по восстановлению новых территорий России, эти планы будут реализованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В общении с прессой по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности руководитель дипведомства не согласился с тезисом о том, что РФ "помогает Донецкой и Луганской народным республикам". Лавров подчеркнул, что они, как и Запорожская и Херсонская области, являются частью РФ. "И в качестве неотъемлемой территории России, в качестве территорий, чьи жители в ходе референдумов высказались за пребывание в составе нашей страны, что отражено в Конституции Российской Федерации, они пользуются всеми правами субъектов нашего государства", - указал министр.

"Планы по восстановлению их экономики, инфраструктуры <…> ежедневно буквально в режиме реального времени обсуждаются и президентом, и премьер-министром [РФ Михаилом Мишустиным] на заседаниях правительства", - сказал Лавров, подчеркнув, что "эти планы будут реализованы".

"В том, что касается перспектив специальной военной операции, - цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно об этом говорил президент Путин и на встрече с военкорами, и на Петербургском [международном] экономическом форуме", - добавил глава МИД РФ.