ООН признала отсутствие перспектив по трем требованиям России по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что речь идет о работе аммиакопровода Тольятти - Одесса, о поставках сельхозтехники и запчастей и о переподключении "Россельхозбанка" к SWIFT

МОСКВА, 20 июня, /ТАСС/. Представители ООН на консультациях признали, что ничего не могут сделать по трем российским требованиям в рамках зерновой сделки, а именно возобновлению работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставкам сельхозтехники и запчастей и переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны - это аммиак, запчасти, SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что и перспектив как таковых нет. Это очень, конечно, печально", - сказал высокопоставленный дипломат в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.