В ДНР сообщили, что в плену на Украине остаются свыше 400 военнослужащих из республики

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, с начала специальной военной операции из украинского плена вернули порядка 280 человек

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Более 400 военнослужащих из ДНР остаются в плену на территории Украины. Об этом во вторник ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

"На данный момент нам известно о нахождении в плену на территории Украины 421 выходца из Донецкой Народной Республики, это только цифра по военнослужащим республики", - отметила Морозова.

Она добавила, что с начала специальной военной операции из украинского плена было возвращено порядка 280 защитников. Некоторые из них вернулись на службу, часть еще проходят реабилитацию. "Первую медицинскую помощь они получают сразу после освобождения из плена. После того как они прошли медицинское обследование, их забирают на территорию республики. Здесь мы их уже тщательнее обследуем, после чего понимаем, кому и какая помощь нужна. Если кто-то нуждается в повторной реабилитации в других регионах России, мы договариваемся об этом", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, практически у всех возвратившихся из украинского плена военнослужащих наблюдаются психологические травмы. "К ним применяются как физические, так и моральные пытки, а это психологическое давление. Что касается физических пыток, то мы знаем, что Украина с 2014 года практикует их. И с каждым годом они становятся все изощренней", - отметила Морозова. Она напомнила, что все чаще в социальных сетях появляются видео с истязанием российских военнослужащих в украинском плену.