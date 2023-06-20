Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы ЛНР

Врио главы ЛНР ранее перенес сроки ликвидации ряда исполнительных органов власти с июня на сентябрь

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом продлил сроки ликвидации администрации главы ЛНР до 30 июня. Соответствующий документ размещен на сайте главы региона.

Согласно документу, Пасечник распорядился перенести сроки ликвидации на неделю - с 23 июня на 30 июня. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Пасечник перенес сроки ликвидации ряда исполнительных органов власти с июня на сентябрь. Так, 18 сентября в регионе должно быть упразднено Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР.

29 марта Пасечник подписал указ, согласно которому органы исполнительной власти должны были ликвидировать в регионе до 1 июня, а затем продлил сроки ликвидации до 23 июня.