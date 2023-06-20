В Смоленской области двое кандидатов подали документы на участие в выборах главы региона

От ЛДПР выдвинулся Михаил Ковалев, от партии "Коммунисты России" - Роман Шклавец

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кандидаты от региональных отделений партии "Коммунисты России" и ЛДПР подали документы в избирательную комиссию Смоленской области на участие в выборах губернатора региона, сообщил во вторник облизбирком.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением "Смоленское областное отделение политической партии коммунистическая партия "Коммунисты России", Шклавца Романа Николаевича, кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением "Смоленское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", Ковалева Михаила Александровича", - говорится в распространенном сообщении.

Михаил Ковалев является координатором Смоленского регионального отделения ЛДПР и депутатом Смоленского городского совета, Роман Шклавец занимает пост главного врача - врача-нефролога диализного центра. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Смоленской области продлится до 29 июля.

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года.