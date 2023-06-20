Лебедев рассказал о принятии ГД за 30 лет 50% законопроектов, внесенных Верховным судом

Председатель Верховного суда России отметил, что общее число законодательных инициатив за этот период составило 187

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума за последние 30 лет приняла 58% законопроектов, внесенных Верховным судом России в порядке законодательной инициативы. Об этом сообщил в ходе официального визита во Вьетнам председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, чьи слова привели во вторник в пресс-службе высшей российской судебной инстанции.

Во вторник состоялась протокольная встреча главы Верховного суда РФ и председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ. "Лебедев обратил внимание на то, что Верховный суд РФ наделен правом законодательной инициативы и, реализуя это право, за последние 30 лет внес в Государственную думу 187 законопроектов, из них 108, или 58%, получили поддержку законодателя и стали законами", - привели его слова в пресс-службе. Лебедев также отметил, что между Верховным судом и Федеральным собранием РФ сложились содержательные и плодотворные отношения, которые проявляются не только в поддержке законодательных инициатив суда, но и в проведении круглых столов, подготовке официальных отзывов и заключений по проектам федеральных законов.

Лебедев также посетил во вторник Народный суд Ханоя и провел рабочую встречу с его председателем Нгуен Хыу Тинем, который проинформировал российскую делегацию об особенностях судоустройства и судопроизводства во Вьетнаме, количестве рассмотренных дел, применении современных технологий. Лебедев ответил на вопросы вьетнамских коллег о правовых гарантиях независимости судей в РФ, становлении и развитии судебной власти, обеспечении единства правового пространства России и институте административного судопроизводства.

В пресс-службе Верховного суда РФ добавили, что состоялся конструктивный и плодотворный обмен мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования правосудия.