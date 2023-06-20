20 июня, 16:01

В ФСБ заявили, что диверсии против российских АЭС проводились при внешней господдержке

В ведомстве отметили, что Москва расценивает попытки диверсионно-террористических актов в отношении инфраструктуры Курской, Ленинградской, Запорожской атомных электростанций как организацию ядерных инцидентов

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Россия расценивает попытки диверсионно-террористических актов в отношении инфраструктуры Курской, Ленинградской, Запорожской атомных электростанций как организацию ядерных инцидентов. Об этом заявил во вторник заместитель директора ФСБ РФ - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Сироткин, выступая на конференции высокого уровня глав антитеррористических структур в ООН.

"Сохраняет свою остроту проблема попадания к террористам оружия, тем более, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира, - сказал он. - Такой недальновидный подход приводит к неконтролируемому распространению средств поражения через черный рынок и их использованию в террористических целях".

"В практике террористических группировок - все чаще теракты, нацеленные на объекты критической инфраструктуры, - продолжил Сироткин. - К сожалению, подобные диверсионно-террористические акты находят порой поддержку и на государственном уровне, о чем свидетельствуют, в частности, попытки диверсионных террористических актов в отношении инфраструктуры Курской, Ленинградской, Запорожской атомных электростанций, которые расцениваем как организацию ядерных инцидентов на территории России". 

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