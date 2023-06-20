20 июня, 16:07

В ФСБ заявили о напряженной ситуации на севере Сирии из-за угрозы терроризма

По данным спецслужбы, боевики имеют возможность свободно пересекать сирийско-иракскую границу

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с угрозой терроризма на севере и северо-востоке Сирии остается напряженной, боевики имеют возможность свободно пересекать сирийско-иракскую границу. Об этом заявил во вторник заместитель директора ФСБ РФ - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Сироткин, выступая на конференции высокого уровня глав антитеррористических структур в ООН.

"Несмотря на понесенное международным терроризмом военное поражение в создании в ближневосточном регионе квазигосударственного образования - халифата, ситуация там остается напряженной, прежде всего - на севере и северо-востоке Сирии, - отметил Сироткин. Высокая проницаемость сирийско-иракской границы позволяет боевикам беспрепятственно перемещаться и восполнять материальные и кадровые ресурсы".

Замдиректора ФСБ РФ отметил, что сейчас очень опасны иностранные террористы-боевики, использующие полученный в Сирии и Ираке боевой опыт в других регионах, где есть ослабление государственности.

"В первую очередь речь идет об африканском континенте, прежде всего его западной части. Территории Магриба и Сахеля превращаются в эпицентр исламистской террористической угрозы: вооруженные группы террористов расширяют зоны своего влияния, создавая реальную опасность реинкарнации ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в версии "африканского халифата". 

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