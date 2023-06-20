Мандат депутата Заксобрания Красноярского края передали Анатолию Самкову

Мандат стал вакантным после избрания бывшего губернатора региона Александра Усса сенатором

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Мандат депутата Законодательного собрания Красноярского края, который освободился после избрания бывшего губернатора региона Александра Усса сенатором, передан Анатолию Самкову. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"20 июня состоялось заседание краевой избирательной комиссии. Члены избиркома региона приняли решение передать вакантный мандат депутата законодательного собрания края четвертого созыва Анатолию Самкову - зарегистрированному кандидату в депутаты из краевого списка, выдвинутого партией "Единая Россия". Избирательная комиссия зарегистрировала его как депутата законодательного собрания края. Это решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата законодательного собрания Александра Усса", - говорится в сообщении.

В начале июня Усс был избран сенатором от Красноярского края, после того как сенатор Валерий Семенов, представлявший в Совфеде регион, сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края. 25 мая избирком края передал мандат депутата заксобрания от партии "Единая Россия" Уссу. Мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам "Единой России", добровольно сложил свои полномочия. 6 июня фракция "Единой России" в заксобрании края предложила кандидатуру Усса на должность сенатора.

Самков родился в 1946 году. Был депутатом краевого парламента с 2016 по 2021 год от партии "Единая Россия".