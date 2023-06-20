Справороссы выдвинули депутата Дмитрия Гусева кандидатом в мэры Москвы

Члены конференции проголосовали за его кандидатуру единогласно

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Внеочередная партийная конференция московского регионального отделения "Справедливой России - За правду" (СРЗП) во вторник единогласно выдвинула депутата Госдумы Дмитрия Гусева кандидатом от партии на выборы мэра Москвы.

Члены конференции проголосовали за кандидатуру Гусева единогласно.

"Считать выдвинутым Дмитрия Гусева кандидатом от партии на выборах мэра Москвы 2023 года" - заявили на конференции.

Гусеву 50 лет, в Госдуму избрался по федеральному партийному списку первым номером в составе региональной группы №18 Краснодарского края в сентябре 2021 года, занимает должность первого заместителя руководителя фракции, а также первого заместителя председателя комитета по контролю. Является председателем совета московского регионального отделения.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.

О программе и целях

В начале мероприятия положительную оценку кандидату от СРЗП дал глава партии Сергей Миронов, который предложил кандидатуру Гусева на выборы мэра еще в начале года. "Это энергичный, эффективный и очень грамотный, современный политик. Человек с активной гражданской позицией. И что очень приятно, активный законодатель. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города Москвы. Думаю, кампания пройдет на высоком электоральном и дисциплинарном уровне", - сказал Миронов.

Рассказывая про свою программу Гусев обозначил две проблемы: безопасность - борьба с преступностью и миграционная политика. "Нужно обеспечить безопасность Москвы, чтобы город оставался лучшим городом Земли. Это стало понятно после атак украинских беспилотников. Мы считаем правильным научить москвичей, как вести себя в подобных экстремальных ситуациях, а для этого нужна работающая система общественной безопасности", - сказал Гусев.

Говоря про борьбу с преступностью, кандидат от справороссов предложил увеличить в столице количество камер, "чтобы каждый человек, который намерен нарушить закон, знал, что каждый его шаг под контролем". Также на безопасность граждан столицы, по мнению Гусева, влияет слабая миграционная политика. "Эти люди живут рядом с нами, живя по своим правилам, не зная русского языка. Нам нужны мигранты, но только какое количество и каких специальностей - это все возможно и необходимо рассчитать. Нужно ввести жесткие квоты для мигрантов во всех отраслях экономики", - заключил Гусев.

В заключение Миронов вручил Гусеву газовый ключ, как символ партийного кандидата. "Не знаю какие двери ты будешь открывать этим ключом, главное подбери ключи к сердцам москвичей. Работай на благо жителей столицы и все у тебя получится", - пожелал Миронов.