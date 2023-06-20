Кандидат в мэры Москвы от справороссов Гусев подаст документы в Мосгоризбирком 23 июня

Выборы мэра пройдут с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы и кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Дмитрий Гусев подаст документы в Мосгоризбирком 23 июня. Об этом Гусев рассказал журналистам.

20 июня внеочередная партийная конференция московского регионального отделения СРЗП единогласно выдвинула Гусева кандидатом от партии на выборы мэра Москвы.

"В пятницу мы готовимся подавать документы в Мосгоризбирком и начать собирать подписи муниципальных депутатов", - рассказал Гусев журналистам, отвечая на вопрос о ближайших планах.

Гусеву 50 лет, в Госдуму избрался по федеральному партийному списку первым номером в составе региональной группы №18, Краснодарского края в сентябре 2021 года, занимает должность первого заместителя руководителя фракции, а также первого заместителя председателя комитета по контролю. Является председателем совета московского регионального отделения.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.