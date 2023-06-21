В Мосгоризбирком для участия в выборах мэра подали документы шесть человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Шесть человек подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК), выдвинув свои кандидатуры на выборах мэра столицы. Соответствующая информация размещена на сайте комиссии спустя первые 14 дней избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля. Отмечается, что все шестеро выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения не являются иноагентами.

Так, среди подавших необходимые документы две женщины-самовыдвиженца из Москвы: временно не работающая и муниципальный депутат Северного Тушина Жанна Горбачева и гендиректор ООО "Торговый дом "Электросетьстройпроект" Александра Тищенко. Также подал документы ведущий специалист методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" Сергей Залетин из Московской области. Его кандидатуру выдвинуло столичное реготделение Партии возрождения России.

Ранее стало известно, что в МГИК документы на выдвижение на выборы мэра Москвы от московского городского регионального отделения "Единой России" подал действующий градоначальник столицы Сергей Собянин. В числе первых желающих занять пост мэра заявил о себе и электромонтер Александр Горлов, зарегистрированный в Саратове. Кроме того, документы на выдвижение подал гендиректор ООО "Инновация" Иосиф Джагаев, который не имеет регистрации в РФ.

Мосгоризбиркомом утверждено количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.