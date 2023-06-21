В Госдуму внесут законопроект об уполномоченном по правам инвалидов и ветеранов

Согласно ему, уполномоченный, в частности, содействует развитию институтов, а также взаимодействует с общественными организациями

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и их коллеги по партии сенаторы в среду внесут в Госдуму законопроект об уполномоченном по защите прав инвалидов и ветеранов в РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов, заместитель главы фракции Ярослав Нилов.

"Обновленный законопроект об институте уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в РФ готов. С учетом всех поступивших обращений и пожеланий. Сегодня вносим инициативу на рассмотрение Государственной думы", - написал депутат, возглавляющий также думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно законопроекту, уполномоченный занимается защитой прав и законных интересов инвалидов и ветеранов, содействует развитию институтов, взаимодействует с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов и участвует в формировании государственной политики в этой сфере.

Законопроектом предусмотрен порядок рассмотрения поступающих к уполномоченному жалоб и перечень его полномочий, включая право направлять президенту, в парламент или в правительство РФ предложения по принятию нормативных актов или их приостановлению. Уполномоченным может стать только гражданин РФ не моложе 30 лет с высшим образованием. Эту должность, согласно инициативе, запрещено занимать сенаторам, депутатам Госдумы или регионального заксобрания. Законами регионов могут учреждаться должности таких омбудсменов в этих субъектах РФ.

В пояснительной записке авторы указывают на то, что в России "инвалиды и ветераны являются социально уязвимыми категориями граждан", их защиту обеспечивают многие государственные, координационные и совещательные органы, а также институты гражданского общества и должностные лица. "В то же время, несмотря на достаточно большое количество различных государственных органов, комиссий и советов, защищающих права инвалидов и ветеранов, уровень их защиты остается низким", - считают в ЛДПР. "Полагаем, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе", - говорится в пояснительной записке.