Захарова заявила, что Запад хочет уничтожить население Украины, наращивая поставки оружия

По словам официального представителя МИД РФ, все американские официальные лица заявляют о том, что "никакой заморозки, мирных переговоров, дипломатии в контексте украинского кризиса быть сейчас не может"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад пытается уничтожить население Украины, наращивая поставки вооружения Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью, непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что Украины становится все меньше и меньше, только можно из-за глубинного желания просто уничтожить население Украины, что и проявляет коллективный Запад", - сказала она.

Захарова добавила, что все американские официальные лица заявляют о том, что "никакой заморозки, мирных переговоров, дипломатии в контексте украинского кризиса быть сейчас не может, потому что только <...> в ходе боевых действий должен и решиться этот, как они считают, вопрос". Именно "вопросом", по мнению дипломата, является для американцев население Украины.

"С точки зрения решения украинского вопроса чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что ненависть по национальному признаку, она не только в отношении киевского режима в контексте русскоязычного и русского населения, но и в том числе в отношении коллективного Запада в контексте населения Украины", - добавила Захарова.