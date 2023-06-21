Кандидат от КПРФ первым подал документы на участие в выборах губернатора Тюменской области

Свою кандидатуру выдвинул Иван Левченко

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко первым подал документы для участия в выборах губернатора Тюменской области, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщили на официальной странице регионального отделения КПРФ в сети "ВКонтакте"

"Кандидат на должность губернатора Тюменской области Иван Левченко вечером 20 июня 2023 года сдал первый пакет документов в избирательную комиссию Тюменской области. Выдвинутый КПРФ кандидат стал первым, который официально уведомил комиссию о своем выдвижении. В ходе приемки документов на выдвижение каких-либо замечаний не выявлено", - говорится в опубликованном сообщении.

В партии уточнили, что 22 июня на заседании избирательной комиссии Тюменской области кандидату выдадут разрешение на открытие специального избирательного счета, а также зарегистрируют уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Ему предстоит собрать от 205 до 215 подписей муниципальных и сельских депутатов в 46 муниципальных образованиях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее КПРФ и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на участие в выборах губернатора Тюменской области, кандидатом от компартии стал депутат областной думы Иван Левченко, от ЛДПР претендентом на пост главы региона стал Денис Садовников.