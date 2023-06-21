Владелец ТРЦ подал документы на выборы губернатора Новосибирской области

Владислав Плотников выдвинул свою кандидатуру от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Бизнесмен и владелец крупного торгово-развлекательного центра в Новосибирске Владислав Плотников подал документы на выборы губернатора региона от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома в среду.

"21 июня в новосибирский облизбирком документы о выдвижении на выборы главы региона представил кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владислав Плотников", - говорится в сообщении.

Плотников - глава и учредитель нескольких компаний, в том числе крупного ТЦ в Академгородке и газеты "Бумеранг". В 2020 году предприниматель избирался в заксобрание региона от партии "Единая Россия", но не прошел.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Ранее документы в избирком подали заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и депутат Заксобрания региона Роман Яковлев. Действующий губернатор Андрей Травников занял свой пост в 2018 году.