Матвиенко вручила экс-губернатору Красноярского края Уссу удостоверение сенатора

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что весь свой накопленный опыт бывший глава региона будет вкладывать в работу по совершенствованию законодательства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила богатый опыт "работы на земле" бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса и вручила ему удостоверение сенатора, а также нагрудный знак.

"Хочу от всех нас поздравить Александра Викторовича с оказанным ему доверием. Наши ряды пополнились опытным парламентарием, человеком, отработавшим, что называется, на земле - и в качестве председателя парламента, и губернатора. Такие кадры, конечно, очень важны для нас", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду.

Она пожелала успехов Уссу и вручила ему удостоверение и нагрудный знак сенатора. Матвиенко также выразила уверенность в том, что весь свой накопленный опыт бывший губернатор будет вкладывать в работу по совершенствованию законодательства.

Решением палаты Усса включили в состав комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.

Ранее сенатор Валерий Семенов, представлявший в Совфеде Законодательное собрание Красноярского края, сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором региона. 25 мая избирком края передал мандат депутата заксобрания от партии "Единая Россия" Уссу. Мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам "Единой России", добровольно сложил свои полномочия. 6 июня фракция "Единой России" в заксобрании края предложила кандидатуру Усса на должность сенатора. Соответствующее решение парламент региона принял 8 июня.