21 июня, 07:42,
обновлено 21 июня, 07:47
Военная операция на Украине

Совфед поддержал инициативу о парламентском расследовании преступлений Киева против детей

В комиссию вошли 13 сенаторов, сопредседателем со стороны СФ стала вице-спикер Галина Карелова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) на заседании в среду принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования преступных действий Украины в отношении детей.

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"Возбудить парламентское расследование преступной деятельности в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - говорится в постановлении.

В комиссию вошли 13 сенаторов, сопредседателем со стороны СФ стала вице-спикер Галина Карелова. Комиссия, согласно закону, будет создана на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла такое же постановление. От нижней палаты в состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер Анна Кузнецова. Как отметил в ходе пленарного заседания спикер палаты Вячеслав Володин, "важно провести это парламентское расследование, чтобы, наконец-то, мир открыл глаза на то, что происходит на Украине, то, что происходило с 2014 года". 

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