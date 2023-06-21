Пушилин рассказал, что у него уже просят подбитые танки Leopard для музеев

По словам врио главы ДНР, в начале июня украинские войска бросили в атаку очень большое количество техники

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Музеи уже направляют "заказы" на подбитые немецкие танки Leopard и другую технику, которую ранее передали Киеву его западные партнеры. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ребята намолотили техники много. Заказов у нас очень много - все хотят Leopard, другую технику в музеи. Но я говорю: "Ребят, дайте отодвинуть [украинские войска]". Потому что сейчас эта техника находится в серой зоне. Это [западную технику] нужно показывать, нужно демонстрировать, но это чуть позже", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пушилин добавил, что в начале июня украинские войска бросили в атаку очень большое количество техники. "Техники [от западных стран] достаточно много. Самое явное проявление по нашему фронту, в ДНР, было на [велико-] новоселковском направлении, на стыке Времевского выступа. <...> На самом пике атак - если брать и танки, в том числе Leopard, бронированную технику, пикапы и все остальное - ребята говорят, что такого количества не видели вообще", - рассказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства на 14 июня, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.