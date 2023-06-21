ЛДПР выдвинула Чернышова кандидатом в мэры Москвы

Соответствующее решение приняли на внеочередной конференции московского отделения партии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московское отделение ЛДПР выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом от партии на выборы мэра Москвы. Решение об этом было принято на внеочередной конференции отделения в среду.

"По результатам тайного голосования кандидатура Чернышова набрала достаточное количество голосов", - заявил председатель счетной комиссии Егор Анисимов, указав, что таким образом Чернышов выдвинут кандидатом в мэры столицы.

Кандидатуру Чернышова поддержал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что Чернышов известен как сильный и яркий оратор, которого ценит и уважает московская молодежь. "Мы верим в нашего кандидата и знаем, что Борис Чернышов нас не подведет. <…> Все мы его поддержим", - сказал он.

Слуцкий также выразил уверенность, что Чернышов сможет "продвинуть в Москве идеи" основателя партии и ее первого председателя Владимира Жириновского. Предстоящую кампанию он охарактеризовал как тяжелую и ответственную.

Чернышову 32 года. Он занимает должность заместителя руководителя высшего совета ЛДПР и вице-спикера Госдумы.

Депутаты Мосгордумы 7 июня приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия 8 июня скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.