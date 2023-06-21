МИД РФ: решение завершить встречи по Сирии в Астане приняли по инициативе Казахстана

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что площадку для новых встреч по Сирии пока не выбрали

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Решение завершить встречи по Сирии в Астане было принято по инициативе казахстанской стороны. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Да, конечно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о том, было ли это решение принято казахстанской стороной.

Он также отметил, что площадка для новых встреч по Сирии пока не выбрана.

Согласно заявлению России, Ирана и Турции по итогам 20-й встречи по Сирии в астанинском формате, стороны договорились встретиться вновь во второй половине 2023 года. При этом ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся сегодня встреча астанинского формата станет последней.