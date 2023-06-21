В Башкирии выборы депутатов Госсобрания назначили на 10 сентября

Госсобрание избирается сроком на пять лет и состоит из 110 депутатов

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Башкортостана назначила выборы депутатов Государственного собрания - Курултая республики седьмого созыва на 10 сентября, сообщается на сайте комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан решением своего очередного, 24-го, заседания назначила выборы депутатов Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва на 10 сентября 2023 года", - сказано в сообщении.

Государственное собрание Республики Башкортостан является высшим и единственным законодательным органом государственной власти в регионе. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года и обладающий избирательным правом. Госсобрание избирается сроком на пять лет и состоит из 110 депутатов.