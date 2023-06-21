Замглавы МИД РФ заявил, что процесс сирийского урегулирования далек от завершения

По словам Михаила Богданова, стороны выражают готовность к конструктивному взаимодействию

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Процесс урегулирования в Сирии пока далек от завершения, но стороны выражают готовность к конструктивному взаимодействию. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Процесс, на мой взгляд, далеко не завершен еще. Еще много дел, непростых. Мы, все участники встреч, полны решимости продолжать, конструктивно взаимодействовать, достигать взаимоприемлемых решений по крайне важным вопросам, от которых зависит стабильность не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке", - сказал замминистра.

Богданов также назвал полезными и своевременными встречи, которые прошли 20-21 июня в Астане. "С каждой встречей мы продвигаемся вперед. Еще много предстоит нам сделать совместно с нашими партнерами, странами-гарантами", - добавил он.