21 июня, 08:56,
обновлено 21 июня, 09:23

Замглавы МИД РФ заявил, что процесс сирийского урегулирования далек от завершения

По словам Михаила Богданова, стороны выражают готовность к конструктивному взаимодействию

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Процесс урегулирования в Сирии пока далек от завершения, но стороны выражают готовность к конструктивному взаимодействию. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Процесс, на мой взгляд, далеко не завершен еще. Еще много дел, непростых. Мы, все участники встреч, полны решимости продолжать, конструктивно взаимодействовать, достигать взаимоприемлемых решений по крайне важным вопросам, от которых зависит стабильность не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке", - сказал замминистра.

Богданов также назвал полезными и своевременными встречи, которые прошли 20-21 июня в Астане. "С каждой встречей мы продвигаемся вперед. Еще много предстоит нам сделать совместно с нашими партнерами, странами-гарантами", - добавил он. 

Теги:
СирияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация