21 июня, 09:15,
обновлено 21 июня, 09:21

Путин примет находящегося в Москве премьер-министра Катара

Президент России проведет встречу 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра его примет Путин", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В среду у главы правительства Катара в Москве запланированы переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Как отметили в пресс-службе кабмина РФ, страны связывают многолетние традиции дружбы и сотрудничества, Катар является важным партнером России в Ближневосточном регионе, отношения строятся на принципах обоюдной выгоды и уважения интересов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичКатарРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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