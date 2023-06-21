Путин примет находящегося в Москве премьер-министра Катара

Президент России проведет встречу 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра его примет Путин", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В среду у главы правительства Катара в Москве запланированы переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Как отметили в пресс-службе кабмина РФ, страны связывают многолетние традиции дружбы и сотрудничества, Катар является важным партнером России в Ближневосточном регионе, отношения строятся на принципах обоюдной выгоды и уважения интересов.