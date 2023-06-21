21 июня, 09:15,
обновлено 21 июня, 09:29

Песков: Путин говорил с президентом ЮАР о подготовке к предстоящему саммиту БРИКС

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал говорить о том, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамапосой возможность своего участия в предстоящем саммите БРИКС. При этом представитель Кремля подтвердил, что в целом подготовка к мероприятию была в повестке беседы.

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"Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждалось ли участие Путина в этом форуме на высшем уровне и есть ли уже решения на данный счет.

Саммит БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Южно-Африканской Республике в конце августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРамапоса, Сирил
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