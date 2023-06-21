Песков: средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей во время атаки в Подмосковье

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что инцидент расследуют соответствующие органы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей во время сегодняшней атаки БЛА в Московской области, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал он. Песков добавил, что беспилотники "были нейтрализованы". "Детали нужно спрашивать в Минобороны", - заключил он.

Ранее в МО РФ сообщили, что три украинских беспилотника самолетного типа были подавлены сегодня средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к объектам в Московской области. В министерстве подчеркнули, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.