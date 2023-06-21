Песков пока не видит предпосылок для выполнения идей Бразилии по урегулированию на Украине

По данным СМИ, ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил своего посланника в Москву и Киев, и выступил за скорейшее урегулирование конфликта

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия обсуждает с Бразилией пути возможного урегулирования на Украине, но никаких конкретных наработок для успешной реализации таких замыслов пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным СМИ, ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил своего посланника в Москву и Киев, и выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

"Действительно, [контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению нет", - сказал Песков.