21 июня, 09:16,
обновлено 21 июня, 09:22
Военная операция на Украине

Песков пока не видит предпосылок для выполнения идей Бразилии по урегулированию на Украине

По данным СМИ, ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил своего посланника в Москву и Киев, и выступил за скорейшее урегулирование конфликта

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия обсуждает с Бразилией пути возможного урегулирования на Украине, но никаких конкретных наработок для успешной реализации таких замыслов пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным СМИ, ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил своего посланника в Москву и Киев, и выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

"Действительно, [контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению нет", - сказал Песков. 

Теги:
БразилияУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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