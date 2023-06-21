21 июня, 09:24

Песков объяснил изменение дат проведения саммита Россия - Африка

Пресс-секретарь президента сообщил, что уточняется программа мероприятия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил изменение дат проведения саммита Россия - Африка уточнением программы мероприятия.

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Во вторник на сайте саммита появилась информация о том, что он пройдет 27-28 июля. Ранее датами саммита и экономического форума Россия - Африка назывались 26-29 июля. Комментируя в среду в беседе с журналистами эти изменения, представитель Кремля объяснил, что "это связано с программой". "Это просто нюансировка программы саммита", - заметил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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