Атака беспилотников, перспективы зерновой сделки и юбилей Собянина. Темы брифинга Пескова

Атака беспилотников в Московской области, отношения России, КНР и США, а также перспективы зерновой сделки, участие в саммитах и юбилей мэра Москвы Сергея Собянина стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле, у него "весьма насыщенный рабочий день".
- Президент проведет по видеоконференции совещание с членами правительства. Профильная тема - "добыча приоритетных видов твердых полезных ископаемых" и обеспечение ресурсонезависимости ряда областей - будет обсуждаться в закрытом режиме, но итоги для журналистов подведет вице-премьер Виктория Абрамченко.
- В Большом Кремлевском дворце затем Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений.
- Путин 22 июня примет премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
Об атаке беспилотников в Московской области
- "Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют".
- Беспилотники "были нейтрализованы, детали нужно спрашивать у министерства обороны".
О зерновой сделке
- "Нет, предпосылок (ее сохранения - прим. ТАСС) нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены". "К сожалению, воз и ныне там".
- В ООН тоже "вынуждены констатировать, что у них не получается" повлиять на страны Запада.
Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- "Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке". "Обсуждения продолжаются".
О сокращении сроков саммита Россия - Африка
- "Это связано с программой - это такая нюансировка программы саммита".
О бразильской инициативе по примирению на Украине
- "Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но никаких конкретных наработок и предпосылок <...> пока, к сожалению, нет".
О юбилее Собянина
- "Заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять". "Точно могу сказать, что как минимум по телефону он [Путин] его [мэра Москвы Сергея Собянина] поздравит".
- "Успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны - это один из, если не лучший, городов мира, который успешно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и финансового потенциала, туристического потенциала".
Об отношениях США и Китая
- Характеристика президентом США Джо Байденом председателя КНР Си Цзиньпина как "одного из диктаторов" на фоне попыток Вашингтона и Пекина улучшить отношения - " это весьма противоречивое проявление внешней политики США", которое говорит о ее непредсказуемости.
- "Впрочем, это их дело". У России есть "свои очень плохие отношения" с США и очень хорошие - с Китаем.