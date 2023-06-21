Атака беспилотников, перспективы зерновой сделки и юбилей Собянина. Темы брифинга Пескова

Тг-канал Воробьев LIVE/ ТАСС
© Тг-канал Воробьев LIVE/ ТАСС

Атака беспилотников в Московской области, отношения России, КНР и США, а также перспективы зерновой сделки, участие в саммитах и юбилей мэра Москвы Сергея Собянина стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле, у него "весьма насыщенный рабочий день".
  • Президент проведет по видеоконференции совещание с членами правительства. Профильная тема - "добыча приоритетных видов твердых полезных ископаемых" и обеспечение ресурсонезависимости ряда областей - будет обсуждаться в закрытом режиме, но итоги для журналистов подведет вице-премьер Виктория Абрамченко.
  • В Большом Кремлевском дворце затем Путин встретится с выпускниками военных учебных заведений.
  • Путин 22 июня примет премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Об атаке беспилотников в Московской области

  • "Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют".
  • Беспилотники "были нейтрализованы, детали нужно спрашивать у министерства обороны".

О зерновой сделке

  • "Нет, предпосылок (ее сохранения - прим. ТАСС) нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены". "К сожалению, воз и ныне там".
  • В ООН тоже "вынуждены констатировать, что у них не получается" повлиять на страны Запада.

Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

  • "Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке". "Обсуждения продолжаются".

О сокращении сроков саммита Россия - Африка

  • "Это связано с программой - это такая нюансировка программы саммита".

О бразильской инициативе по примирению на Украине

  • "Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но никаких конкретных наработок и предпосылок <...> пока, к сожалению, нет".

О юбилее Собянина

  • "Заранее, вы знаете, у нас не принято поздравлять". "Точно могу сказать, что как минимум по телефону он [Путин] его [мэра Москвы Сергея Собянина] поздравит".
  • "Успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны - это один из, если не лучший, городов мира, который успешно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и финансового потенциала, туристического потенциала".

Об отношениях США и Китая

  • Характеристика президентом США Джо Байденом председателя КНР Си Цзиньпина как "одного из диктаторов" на фоне попыток Вашингтона и Пекина улучшить отношения - " это весьма противоречивое проявление внешней политики США", которое говорит о ее непредсказуемости.
  • "Впрочем, это их дело". У России есть "свои очень плохие отношения" с США и очень хорошие - с Китаем.
 
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Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичУкраинаСШАРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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