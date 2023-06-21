Анализ комиссии СФ показал, что попытки подорвать суверенитет России не увенчались успехом

Комиссия продолжит изучение темы защиты суверенитета в период проведения специальной военной операции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Попытки подорвать суверенитет России в период СВО не увенчались успехом, об этом свидетельствует анализ комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Комиссия продолжит изучение темы защиты суверенитета в период проведения специальной военной операции, подчеркивается в специальном докладе комиссии "Об особенностях защиты государственного суверенитета России в 2022-2023 годах".

"Проведенный анализ показал, что попытки подорвать российский суверенитет со стороны недружественных нам государств не увенчались успехом, как не достигли поставленных Вашингтоном целей попытки расшатать Россию изнутри", - говорится в документе.

"Мы также намерены продолжить изучение, обобщение и анализ материалов по тематике особенностей защиты российского государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ в период проведения СВО", - отмечается в специальном докладе.

Члены комиссии указывают, что превентивные защитные меры, предпринятые за минувшие пять лет, "позволили в значительной степени укрепить политическую систему России, профилактировать должным образом деструктивные действия со стороны ставленников недружественных государств внутри России, а также перешедших на сторону недругов и изменивших государству лиц из числа покинувших РФ российских граждан". "Также превентивную роль сыграло и отечественное законодательство по контролю за лицами, находящимися под иностранным влиянием", - пишут сенаторы.

Кроме того, как говорится в документе, связанные со спецоперацией события показали, что "подлинное мировое большинство не готово слепо следовать командам из США". "Также выяснилось, что деструктивные антироссийские меры - от сугубо военно-технических до финансово-экономических и информационно-психологических - возымели очевидное негативное воздействие на те страны, которые вводили их против России. Противоправные антироссийские рестрикции, равно как и боевые действия против России в зоне проведения СВО, негативно сказались на устойчивом развитии всего человечества, включая тех, кто начал очередной антироссийский "поход на Восток", усугубили многие ранее существовавшие в мире проблемы и добавили к ним новые", - отмечается в спецдокладе.

По мнению сенаторов, всю ответственность за это несут США и их сателлиты, спровоцировавшие и поддерживающие украинский военно-политический конфликт.