Астанинский формат по Сирии продолжит свою работу

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что вопрос о новом месте для встреч по Сирии проработают министерства иностранных дел

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Астанинский формат по Сирии и дальше продолжит свою работу, он доказал свою эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Астанинский формат, который существует, он и дальше, естественно, продолжит свою работу. Он доказал свою жизнеспособность на фоне пробуксовки так называемых усилий международного сообщества по сирийскому урегулированию", - сказал он на пресс-конференции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Лаврентьев отметил, что астанинский формат не был привязан к месту. "Он формально был привязан к месту, потому что руководство Казахстана согласилось предоставить площадку для проведения международных встреч в таком устоявшемся формате - трех сторон гарантов, наблюдателей ряда стран, прежде всего соседей Сирии: Ирака, Ливана, Иордании, а также представителей международных организаций и прежде всего специального посланника генерального секретаря ООН уважаемого Гейра Педерсена", - добавил он.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что Россия очень благодарна Казахстану за гостеприимство, оказанное в последние 6,5 лет, предоставление площадки для проведения встреч. Он напомнил, что из 20 встреч 18 были проведены непосредственно в Астане, а две встречи были проведены в Сочи.

По его словам, вопрос о новом месте для встреч по Сирии проработают министерства иностранных дел. "Площадка для дальнейших встреч будет определена, решение о проведении встреч в таком формате принималось на уровне президентов трех стран, <...> этот вопрос будет проработан на уровне министерств иностранных дел", - сказал он.

"В зачитанном совместном заявлении [участников астанинского формата] <...> последний пункт четко гласил, что очередная международная встреча по Сирии будет проведена во второй половине 2023 года", - добавил Лаврентьев.

Ужесточение позиции США

Он также сообщил, что РФ, Иран и Турцию беспокоит ужесточение позиции США по Сирии. "В ходе рабочих контактов на различных уровнях мы обсуждали, что нас больше всего тревожит это, наверное, ужесточение позиции Соединенных Штатов и других стран так называемого коллективного Запада в отношении Сирии, которое последовало после принятия решения в Джидде Лигой арабских государств о восстановлении членства Сирии в этой организации", - сказал Лаврентьев.

Решение Астаны закрыть площадку

Лаврентьев назвал неожиданным решение Астаны закрыть площадку для переговоров по Сирии.

"Честно скажу, что для нас это было сегодня несколько неожиданно - это инициативное предложение Министерства иностранных дел Казахстана о том, что платформу Астаны они посчитали достаточной и, видимо, рассчитывают на то, что мы теперь подберем другую площадку, на которой будут проходить эти встречи", - отметил он.

Сессия Конституционного комитета Сирии

РФ надеется, что сессия Конституционного комитета Сирии пройдет вскоре.

"Мы надеемся, что работа конституционного комитета будет возобновлена и девятая сессия пройдет уже в самое ближайшее время, по крайней мере в течение ближайших двух месяцев", - сказал он.

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от правительства в Дамаске, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в Основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.