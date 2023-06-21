Россия выдала агреман новому послу ФРГ

В ближайшее время он получит визу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская сторона выдала агреман новому послу Германии в России Александеру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ.

"Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве", - сообщили в МИД РФ.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя МИД ФРГ сообщил, что российская сторона согласилась принять в качестве нового посла в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге Александера Ламбсдорфа и выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла).

Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в России Германию с сентября 2019 года. В МИД ФРГ уточнили, что, как планируется, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву "этим летом".

Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в СвДП. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".