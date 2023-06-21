Решение Казахстана о переносе встреч по Сирии стало неожиданностью для РФ, Ирана и Турции

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил, что проведение саммита России, Сирии и Турции будет обсуждаться по завершении работы над дорожной картой по нормализации между Анкарой и Дамаском

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Объявленное внешнеполитическим ведомством Казахстана решение о закрытии астанинской платформы для продолжения переговоров по сирийскому урегулированию стало неожиданностью для участников процесса. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Честно скажу, что для нас это было сегодня несколько неожиданно - это инициативное предложение Министерства иностранных дел Казахстана о том, что платформу Астаны они посчитали достаточной и, видимо, рассчитывают на то, что мы теперь подберем другую площадку, на которой будут проходить эти встречи", - отметил он.

Проведение саммита РФ, Сирии и Турции будет обсуждаться по завершении работы над дорожной картой по нормализации между Анкарой и Дамаском, заявил Лаврентьев.

"Сейчас идет работа над выработкой дорожной карты, причем работа идет достаточно плотно, достаточно интенсивно. Как только она будет завершена, результаты этой работы будут доложены президентам наших стран для дальнейшего решения вопроса о проведении встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Сирийской Арабской Республики Башара Асада, соответственно, в присутствии президентов стран-гарантов", - сказал Лаврентьев.

При этом спецпредставитель президента РФ отметил, что с каждым месяцем идет наращивание процесса сирийско-турецкой нормализации.