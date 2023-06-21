В докладе СФ заявили, что враги хотят использовать выборы в РФ для попыток вмешательства

В документе говорится, что комиссия вместе с партнерами "активно участвует в работе по купированию такого рода угроз и вызовов"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Враждебные действия в отношении России, включая попытки внешнего вмешательства, продолжатся, для чего предполагается использование предстоящие в ближайшие два года выборы в стране. Об этом говорится в специальном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Комиссия понимает, что, несмотря на провал <...> антироссийского блицкрига США и их сателлитов, враждебные действия в отношении нашей страны, включая агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будут продолжены. В этом смысле недруги России предполагают в полной мере использовать наши выборы: от региональных 2023 года до президентских 2024 года", - говорится в докладе "Об особенностях защиты государственного суверенитета России в 2022-2023 годах".

В документе отмечается, что комиссия вместе с партнерами "активно участвует в работе по купированию такого рода угроз и вызовов". В нем также говорится, что подробный отчет об этой работе будет представлен в ежегодном докладе комиссии.