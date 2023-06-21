Лаврентьев: дорожная карта по отношениям Сирии и Турции требует дальнейшего оформления

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию сообщил, что саммит Сирии и Турции будет обсуждаться после подготовки дорожной карты

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Дорожная карта по нормализации отношений Анкары и Дамаска требует дальнейшего оформления для утверждения на уровне президентов. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Стороны обменялись своими соображениями по составлению этой дорожной карты, которая требует просто дальнейшей систематизации и соответствующего оформления для дальнейшего утверждения этой дорожной карты на уровне <...> президентов, поэтому работа на этом очень важном направлении будет, естественно, продолжена", - сказал он.

По его словам, саммит Сирии и Турции будет обсуждаться после подготовки дорожной карты. "Вот сейчас идет работа над выработкой дорожной карты, причем работа идет достаточно плотно, достаточно интенсивно. Как только она будет завершена, результаты этой работы будут доложены президентам наших стран для дальнейшего решения вопроса о проведении встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, соответственно, в присутствии президентов трех стран-гарантов", - сказал Лаврентьев.

Переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана с участием представителей правительства Сирии и сирийской оппозиции прошли в Астане 20-21 июня. Во вторник стороны обсудили дорожную карту восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений.