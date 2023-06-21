Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Мэр Москвы сегодня отмечает 65-летие

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина, который сегодня отмечает 65-летие, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, Собянин награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы".

Собянин возглавляет Москву с 2010 года. Две недели назад московское отделение "Единой России" предложило его кандидатуру еще на один срок.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан РФ за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, награду вручают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. У ордена - четыре степени, высшей из которых является первая.