СФ одобрил закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности участников СВО

Речь идет о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу закона

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Инициатива была разработана группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Госдума приняла документ в третьем, заключительном чтении 20 июня.

Согласно закону лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды.

Как подчеркнул Клишас, речь идет о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу закона, воспользоваться новой нормой смогут лица, которые находятся в настоящее время под следствием или осуждены, а также отбывшие наказание и освобожденные условно-досрочно. "Закон устанавливает, что лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах могут быть освобождены от уголовной ответственности или от уголовного наказания со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, со дня увольнения с нее по основаниям, предусмотренным законом о воинской обязанности и военной службе - они касаются состояния здоровья, возраста и так далее", - сказал сенатор.

Когда новые нормы не применяются

Кроме того, закон определяет статьи Уголовного кодекса РФ, по которым освобождение от уголовной ответственности не предусмотрено. В частности, на освобождение от ответственности не смогут рассчитывать подозреваемые и осужденные за террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению, публичное оправдание терроризма или его пропаганду, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества или террористической организации, участие в них.

Также нормы не будут распространяться на лиц, осужденных за шпионаж, захват заложников и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Речь, в частности, идет об изнасиловании несовершеннолетних, о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков, половом сношении с детьми, развратных действиях в отношении них.

Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.