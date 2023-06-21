"Единая Россия" в Воронеже выдвинула на выборы губернатора действующего главу региона

Голосование назначили на 10 сентября

ТАСС, 21 июня. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло на выборы губернатора Воронежской области действующего главу Александра Гусева. Об этом в среду сообщили в Telegram-канале регионального отделения партии.

"Единая Россия" утвердила кандидатуру Александра Гусева на участие в выборах губернатора Воронежской области. Его кандидатуру поддержали 113 из 117 проголосовавших членов партии", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". 9 сентября 2018 его избрали губернатором, за Гусева проголосовали более 70% избирателей, явка на выборы составила 44,83%.

25 мая 2023 года действующий губернатор заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Выборы губернатора области назначены на 10 сентября.