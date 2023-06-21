Комиссия СФ отметила наличие "вражеской агентуры" в новых регионах

В ее специальном докладе говорится, что это добавляет работы правоохранительным структурам и органам безопасности России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Присутствие агентов противника среди населения новых регионов и их проникновение вглубь РФ добавляют работы правоохранительным структурам и органам безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду специальном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Наличие вражеской агентуры среди населения территорий, вошедших в состав России в 2022 году, как и ее просачивание вглубь России, в период проведения СВО добавляет работы отечественным правоохранительным органам и органам безопасности", - говорится в тексте.

В комиссии указывают, что "США и их сателлиты, в том числе через киевский режим, стали усиливать свою деструктивную антироссийскую деятельность методами откровенно экстремистского, террористического характера, включая политические убийства и диверсии". В частности, речь идет о диверсиях против различных объектов критической инфраструктуры, терактах "против видных государственных и муниципальных служащих и предпринимателей" в новых регионах, о политических убийствах и покушениях на убийства внутри России.

"Сам выбор видных интеллектуалов антинацистского направления в качестве целей для организации таких громких политических убийств (Дарья Дугина, Владлен Татарский), покушение на Захара Прилепина говорит о перенесении на нашу территорию террористических методов, использовавшихся в последние годы украинскими спецслужбами", - сказано в тексте.

В докладе комиссии также указано, что "противодействие разного рода противоправным попыткам вмешательства в суверенные дела Российской Федерации должно вестись адресно и профессионально, на всех уровнях (федеральном, региональном и местном), с участием как органов государственной власти и управления, так и институтов гражданского общества". "При этом особое внимание следует уделять гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве", - резюмировали в комиссии Совфеда.