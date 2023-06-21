Даванков подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Московское отделение партии "Новые люди" единогласно выдвинуло вице-спикера Госдумы кандидатом 18 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию (Мосгоризбирком) документы на выдвижение на выборы мэра столицы, передает корреспондент ТАСС в среду.

"Предстоит еще 81 день большой и яркой кампании. Предстоит много встреч с муниципальными депутатами. Мы запланировали с командой проехать 100 районов для того, чтобы доформировать нашу программу. В ней уже сейчас почти 500 пунктов, 500 идей, но она постоянно дополняется новыми идеями", - сказал Даванков журналистам после подачи документов.

Московское отделение партии "Новые люди" на конференции 18 июня единогласно выдвинуло его кандидатом от партии на пост мэра Москвы.

Владиславу Даванкову 39 лет. Он занимает должность первого замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме и вице-спикера палаты парламента.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.