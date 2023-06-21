Посольство РФ считает признание Словакией геноцида на Украине "кощунственным и нелепым"

В российской дипмиссии указали на грубое искажение исторических фактов о голоде в СССР

БРАТИСЛАВА, 21 июня. /ТАСС/. Посольство России в Словакии считает "кощунственным и нелепым" признание Национальным советом (парламентом) республики голода на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, распространенном в среду на ее страницах в социальных сетях.

"В связи с принятием Национальным советом Словакии 20 июня резолюции "к признанию голодомора на Украине в 1932-1933 годов геноцидом" приходится констатировать, что в стремлении поддержать преступный киевский режим - на этот раз посредством грубого искажения исторических фактов о голоде в СССР и бездарной попытки изобрести некие параллели между трагическими событиями тех лет и специальной военной операцией России на Украине - словацкие законодатели вновь опустились до откровенных спекуляций в стремлении убедить своих граждан в необходимости подпитки вооруженного конфликта за пределами собственной страны", - говорится в комментарии.

Голод в СССР в 1930-е годы, как отметило посольство, стал гуманитарной катастрофой в Советском Союзе, в которой пострадали, по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек. Помимо Украины трагедия затронула Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, часть Центрально-Черноземного района, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал и другие сельскохозяйственные территории СССР. "Попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" кощунственны и нелепы, не имеют ничего общего с правдой, носят политизированный и антиисторический характер", - говорится в комментарии.