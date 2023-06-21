21 июня, 12:49,
обновлено 21 июня, 13:12
Военная операция на Украине

Путин: ВС РФ уничтожают иностранную технику на Украине, которая "горит за милую душу"

© Kremlin.ru

По словам президента, цифры уничтоженной западной техники на Украине в целом растут

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что среди уничтоженной ВС РФ техники на Украине есть много иностранной, которая "горит за милую душу".

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Военная операция на Украине. Онлайн

Глава государства отметил, что цифры уничтоженной западной техники на Украине в целом растут. "Сколько, надо посмотреть эти цифры. Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть Leopard, есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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