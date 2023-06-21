Путин: ВС РФ уничтожают иностранную технику на Украине, которая "горит за милую душу"

По словам президента, цифры уничтоженной западной техники на Украине в целом растут

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что среди уничтоженной ВС РФ техники на Украине есть много иностранной, которая "горит за милую душу".

Глава государства отметил, что цифры уничтоженной западной техники на Украине в целом растут. "Сколько, надо посмотреть эти цифры. Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть Leopard, есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.