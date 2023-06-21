21 июня, 13:03,
обновлено 21 июня, 13:47

Захарова прокомментировала учения НАТО

По словам официального представителя МИД, угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ повлекут последствия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Любые попытки создать угрозы суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние учения НАТО.

"Сам факт сценариев таких учений еще раз демонстрирует, что военная машина НАТО не имеет ничего общего с обороной, все ее усилия направлены исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и даже отработку вариантов нападения на Россию, - отметила дипломат. - В этих условиях хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ не останутся без последствий для их инициаторов". 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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