Путин поручил Мишустину проанализировать работы по финансированию новых регионов

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 73% средств по госпрограммам от запланированных уже переданы, а еще 27% финансов находятся в процессе реализации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину провести анализ работы по финансированию отраслевых программ в новых субъектах страны.

"У меня к вам просьба большая, пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению, по этим 5% (новые регионы должны получать 5% от общего финансирования программ в субъектах Федерации - прим. ТАСС) отраслевых программ по новым регионам", - обратился Путин к премьер-министру на совещании с членами правительства.

"К 30 июню, пожалуйста, направьте мне", - сказал глава государства. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что 73% средств по госпрограммам от запланированных уже переданы, а еще 27% финансов находятся в процессе реализации.

"Есть, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.

По словам Хуснуллина, из тех денег, которые были переданы, только 20% дошли до регионов. Он отметил, что на 100% передали средства Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр и Минфин. Остальные министерства, как уточнял вице-премьер, находятся на разных этапах передачи, "у кого-то немного средств осталось не доведенных".