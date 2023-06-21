21 июня, 13:10,
обновлено 21 июня, 14:02

Путин поручил Мишустину проанализировать работы по финансированию новых регионов

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 73% средств по госпрограммам от запланированных уже переданы, а еще 27% финансов находятся в процессе реализации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину провести анализ работы по финансированию отраслевых программ в новых субъектах страны.

"У меня к вам просьба большая, пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению, по этим 5% (новые регионы должны получать 5% от общего финансирования программ в субъектах Федерации - прим. ТАСС) отраслевых программ по новым регионам", - обратился Путин к премьер-министру на совещании с членами правительства.

"К 30 июню, пожалуйста, направьте мне", - сказал глава государства. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что 73% средств по госпрограммам от запланированных уже переданы, а еще 27% финансов находятся в процессе реализации.

"Есть, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.

По словам Хуснуллина, из тех денег, которые были переданы, только 20% дошли до регионов. Он отметил, что на 100% передали средства Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр и Минфин. Остальные министерства, как уточнял вице-премьер, находятся на разных этапах передачи, "у кого-то немного средств осталось не доведенных". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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