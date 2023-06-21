Список "Единой России" на выборах парламента Хакасии возглавил депутат Госдумы Сокол

На втором месте партсписка оказался глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев

ТАСС, 21 июня. Депутат Госдумы Сергей Сокол, участвовавший в специальной военной операции, возглавил список "Единой России" на выборах в Верховный совет Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Региональная конференция партии только что утвердила партийный список и кандидатов по одномандатным округам", - сообщил собеседник агентства, добавив, что первое место в общереспубликанской тройке занял Сокол. Второе место - глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев, третье - ректор Хакасского государственного университета Татьяна Краснова.

По одномандатным округам партия выдвинула своих кандидатов в 24 из 25 округов.

Ранее партия выдвинула Сокола кандидатом на пост главы Хакасии. Выборы в парламент региона пройдут одновременно с выборами главы региона в Единый день голосования - 10 сентября. Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам.