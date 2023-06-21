21 июня, 13:37,
обновлено 21 июня, 13:53
Единый день голосования

Список "Единой России" на выборах парламента Хакасии возглавил депутат Госдумы Сокол

На втором месте партсписка оказался глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев

ТАСС, 21 июня. Депутат Госдумы Сергей Сокол, участвовавший в специальной военной операции, возглавил список "Единой России" на выборах в Верховный совет Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Региональная конференция партии только что утвердила партийный список и кандидатов по одномандатным округам", - сообщил собеседник агентства, добавив, что первое место в общереспубликанской тройке занял Сокол. Второе место - глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев, третье - ректор Хакасского государственного университета Татьяна Краснова.

По одномандатным округам партия выдвинула своих кандидатов в 24 из 25 округов.

Ранее партия выдвинула Сокола кандидатом на пост главы Хакасии. Выборы в парламент региона пройдут одновременно с выборами главы региона в Единый день голосования - 10 сентября. Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Хакасия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация